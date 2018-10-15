В США на дне рождения ребенка произошла перестрелка

Семейный конфликт, который привел к стрельбе, унес жизни четырех человек - пожилого мужчины и троих его внуков.

В американском городе Тафт на юге штата Техас в перестрелке на дне рождения ребенка погибли четыре человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает The New York Times.



Инцидент произошел вечером 14 октября. Отмечается, что к стрельбе на первом дне рождения ребенка привел конфликт двух семей. В результате происшествия погибли четыре человека и еще один был ранены.

Двое подозреваемых в развязывании стрельбы бежали. Один из них - 20-летний молодой человек, вскоре был пойман. Второй подозреваемый - 37-летний отец ребенка, пока не задержан.

Все убитые - дед и три его внука, являются членами одной семьи. Четвертый внук госпитализирован.

На вечеринке в США произошла стрельба: ранены семь подростков

Напомним, в конце августа во Флориде произошла массовая стрельба на отборочном этапе турнира по видеоигре. Проигравший геймер убил двоих человек и покончил с собой.

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