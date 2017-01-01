Трамп хотел закрыть посольство США в Турции - СМИ

Из-за ситуации с пастором Брансоном американский лидер планировал закрыть все дипломатические представительства на территории Турции.

Президент США Дональд Трамп до освобождения пастора Эндрю Брансона планировал отозвать всех дипломатов из Турции. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в Белом доме и Госдепе.

По информации телеканала, американский лидер был крайне зол на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за ситуации с Брансоном.

В частности, он поручил разработать план закрытия посольства США и всех дипломатических представительств в стране.

Отмечается, что окружение Трампа по-разному восприняло инициативу. Так, глава аппарата Белого дома Джон Келли предложил вывезти из Турции только вспомогательный дипломатический персонал, тогда как советник Джон Болтон полностью поддержал президента.

Убедить Трампа, что такой шаг нанесет непоправимый удар отношениям двух стран, смог госсекретарь США Майк Помпео.

Подчеркнем, в Госдепартаменте информацию о подобной инициативе отвергли, а в Белом доме отказались комментировать.

Напомним, отношения Вашингтона и Анкары обострились на фоне дела Брансона, который был задержан турецкими властями в 2016 году по обвинению в причастности к попытке госпереворота.

В итоге 12 октября Брансон был освобожден по решению турецкого суда. В этот же день он покинул Турцию, чтобы вернуться на родину в США. Трамп встретился с освобожденным пастором

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