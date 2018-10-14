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В Париже задержали более 20 чеченцев - СМИ

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Правоохранители подозревают задержанных в рэкете с водителей грузовиков, которые въезжают из Восточной Европы.
В столице Франции задержали группу чеченцев
В столице Франции задержали группу чеченцев
Getty Images
 
Французская полиция заявила о задержании в Париже 23 уроженцев Чечни, которых подозревают  рэкете с водителей грузовиков, въезжающих из Восточной Европы, пишет Le Figaro.
 
По данным правоохранителей, задержанные требовали по 200 евро за право въехать в Париж с каждой восточноевропейской фуры, в частности из Польши, Молдовы и Украины. 
 
В месяц преступная группировка могла получать до 200 тысяч евро. Задержание произошло в момент передачи денег, у подозреваемых изъяты значительные суммы наличных и оружие.
 
О связях задержанных с исламистскими организациями не сообщается, также не указано их гражданство.
 
Напомним, 12 мая на удице Парижа неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. В результате нападения один человек погиб и еще четверо пострадали. Преступника застрелила полиция, им оказался 21-летний уроженец Чечни.

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Теги: Франция, Париж, рекет, чеченцы
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Источник: korrespondent.net

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