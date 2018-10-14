Борис Джонсон призвал Британию сопротивляться ЕС

Бывший глава МИД Великобритании сравнил действия Евросоюза на переговорах по Brexit с хулиганскими.

Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон призвал власти королевства сопротивляться давлению со стороны Евросоюза. Об этом говорится в его статье для The Telegraph

"Пришло время противостоять хулиганам. После более чем двух лет помыкания со стороны ЕС настал момент, когда Великобритании стоить сопротивляться", - заявил Джонсон.

Перечислив все уступки, на которые Лондон пошел в угоду Брюсселю в ходе переговоров по Brexit, экс-глава МИД отметил, что Британия должна заключить с ЕС договор, аналогичный существующему между Канадой и Евросоюзом.

"Никаких пошли, никаких квот, свободная торговля в основе глубокого и особенного партнерства. Это правильно для обеих сторон, пришло время добиться этого", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, в июле Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании из-за несогласия с планом выхода королевства из Евросоюза.

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