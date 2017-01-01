В Германии самолет при посадке влетел в толпу, есть жертвы

Пилот не сумел посадить самолет на полосу и решил пойти на второй круг, однако не смог набрать высоту. Самолет пробил ограду и врезался в людей.

В результате происшествия погибли две женщины и ребенок osthessen-news.de

В немецком Гессене легкомоторный самолет Cessna при посадке врезался в группу людей. Об этом сообщает издание Osthessen News.

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По информации издания, пилот не сумел посадить самолет на полосу, решил пойти на второй круг, однако не смог набрать высоту. Самолет пробил ограду и врезался в людей.

В результате происшествия погибло трое человек: две женщины и один ребенок. Еще восемь человек получили ранения. Летчик не пострадал.

Как сообщалось, 13 октября в американском штате Нью-Йорк произошло крушение небольшого самолета, погибли три человека.

Ранее СМИ сообщали, что в самолет, в которым летели принц Гарри и Меган Маркл, ударила молния.