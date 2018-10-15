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Министры Южной Кореи и КНДР проводят встречу

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Переговоры проходят по итогам саммита лидеров двух стран в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом.
Переговоры представителей КНДР и Южной Кореи (архивное фото)
Переговоры представителей КНДР и Южной Кореи (архивное фото)

Южная Корея и КНДР в понедельник, 15 октября, проводят межправительственные переговоры на министерском уровне о выполнении договоренности лидеров двух государств, сообщает Yonhap News.

На нынешней встрече предполагается обсудить создание совместной военной комиссии и проведение оценки состояния железных дорог КНДР для транспортировки грузов из Южной Кореи с выходом на Транссибирскую магистраль и в Европу.

Напомним, в сентябре впервые за 11 лет президент Южной Кореи прибыл в КНДР.

По итогам переговоров в Пхеньяне глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин согласовали шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.

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Теги: Северная Корея, Южная Корея, переговоры, встреча
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Источник: korrespondent.net

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