Министры Южной Кореи и КНДР проводят встречу
Южная Корея и КНДР в понедельник, 15 октября, проводят межправительственные переговоры на министерском уровне о выполнении договоренности лидеров двух государств, сообщает Yonhap News.
На нынешней встрече предполагается обсудить создание совместной военной комиссии и проведение оценки состояния железных дорог КНДР для транспортировки грузов из Южной Кореи с выходом на Транссибирскую магистраль и в Европу.
Напомним, в сентябре впервые за 11 лет президент Южной Кореи прибыл в КНДР.
По итогам переговоров в Пхеньяне глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин согласовали шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.
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