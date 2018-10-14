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Трамп заявил, что Обама "упустил" Донбасс

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Американский лидер подчеркнул, что в отличие от своего предшественника Барака Обамы он передал Киеву оружие.
Украина получила американский противотанковый комплекс Javelin
Украина получила американский противотанковый комплекс Javelin
commons.wikimedia.org

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что проявляет жесткость при контактах с президентом РФ Владимиром Путиным и активно помогает Украине обороняться.

Такое заявление американский лидер сделал после вопроса журналистки Лесли Шталь о том, почему у него "не находится резких слов для Владимира Путина".

"Вы не знаете, о чем я говорил с Путиным на встрече перед пресс-конференцией (в Хельсинки)", - ответил Трамп.

На это Шталь указала, что Трамп никогда не говорил ничего жесткого в адрес Путина публично.

"Я этого не делал? Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы", - подчеркнул президент и добавил, что гораздо активнее помогает Киеву укреплять вооруженные силы, чем его предшественник Барак Обама.

"Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки. И именно он упустил ту часть Украины, которая (перешла - ред.) под влияние России", - заявил Трамп.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что Украина с 2014 года получила от США более миллиарда долларов на усиление обороноспособности. 

США готовы дать Украине еще больше оружия - Волкер

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Теги: Украина, США, Путин, оружие, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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