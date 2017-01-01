Двойной теракт в Сомали унес жизни 20 человек

Ответственность за взрывы на юго-западе страны взяла на себя экстремистская группировка Аш-Шабаб.

Люди выносят раненого в результате теракта в Байдабо

В городе Байдабо на юго-западе Сомали прогремели два взрыва в результате которых погибли 20 человек и еще 40 получили ранения. Об этом в воскресенье, 14 октября сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что первый взрыв прогремел 13 октября в ресторане, расположенном недалеко от главной улицы города, второй произошел в кафе.

Взрывные устройства привели в действие террористы-смертники. По данным агентства, ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группировка Аш-Шабаб.

Напомним, в июле экстремисты атаковали здание Министерства внутренних дел в Могадишо. Погибли девять человек.

В Сомали произошел взрыв во время футбольного матча, есть жертвы

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet