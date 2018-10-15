Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС хотят ввести новые санкции против России за химоружие

Комментариев: 2
России припомнят Новичок и атаки в Сирии.
Европа хочет ввести новые санкции
Европа хочет ввести новые санкции
EPA/UPG

Санкции против ответственных за применение химического оружия рассматривают главы МИД стран ЕС в понедельник. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как ожидается, в соответствии с новым механизмом санкции могут быть введены в отношении Сирии, а также в отношении России - в связи с покушением на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери.

Читай также: Есть третий русский. Кто еще травил Скрипалей

В заявлении Европейского совета, распространенном в ходе сегодняшнего заседания министров, говорится, что новый механизм позволяет странам ЕС "вводить санкции против лиц и организаций, причастных к использованию химического оружия на любой территории, вне зависимости от их гражданства и местопребывания". Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС лиц, попавших в список, и "заморозку" их активов.

В сегодняшнем заявлении не говорится, когда будет одобрен новый санкционный список и войдут ли в него российские граждане и организации. Однако, учитывая, что отравление в Солсбери стало одной из причин ввода в действие нового механизма, это представляется весьма вероятным. Газета The Telegraph ранее писала, что под санкции могут попасть, в частности, руководители российской разведки.

Читай также: Джон Керри: США знали, что Асад скрыл химоружие

Санкционная инициатива была выдвинута Великобританией и Францией после предполагаемых химических атак в Сирии и Англии. В британском внешнеполитическом ведомстве отметили, что готовящиеся санкции коснутся любой страны, которая использует химическое оружие.

Лондон обвиняет российское руководство в организации отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с помощью яда "Новичок". По данным британцев, покушение совершили агенты российской военной разведки.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС может ввести новые санкции против России 15 октября.

Поделись:
Теги: санкции, Россия, химоружие, Сирия, Скрипали
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
FriendLoki    15.10.2018, 19:26
Оценка:  0
FriendLoki
Ску-у-у-учно уже... про санкции... про "новичок"...
А Россия что?, уже в расстройстве небывалом пребывает по этому поводу?
Дратутий    15.10.2018, 13:57
Оценка:  +4
Дратутий
Вот жэж ЕС... Всё старается для працвитания иканомики РФ
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь