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Кореи решили соединить железные дороги

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Проект по соединению дорог и железной дороги стартует в сегодня и будет завершен в ноябре-декабре.
Кореи начинают налаживать совместную инфраструктуру
Кореи начинают налаживать совместную инфраструктуру
Власти Северной и Южной Кореи согласовали сроки начала соединения железных дорог между двумя странами. Об этом сообщает Yonhap.
 

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Соглашения были достигнуты в ходе переговоров на высоком уровне в пограничном пункте Пханмунджом между южнокорейским министром объединения Чо Мен Гюн и его северокорейским коллегой Ри Сон Гвоном.

"Две Кореи согласились в понедельник начать совместный проект по модернизации и, в конечном счете, соединении своих железные дорог, а также дорог через границу, в конце ноября или начале декабря", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились провести переговоры с южнокорейским Красным Крестом в ноябре, чтобы обсудить вопросы, касающиеся семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов.

Напомним, в сентябре впервые за 11 лет президент Южной Кореи прибыл в КНДР.

По итогам переговоров в Пхеньяне глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин согласовали шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.

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Теги: Северная Корея, Южная Корея, дороги, железная дорога, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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