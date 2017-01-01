Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кельне на вокзале захватили заложника

Комментариев: 0
Полиция проводит спецоперацию.
Полиция находится на площади перед вокзалом
Полиция находится на площади перед вокзалом
twitter.com/

Полиция в Германии просит избегать района, где расположен железнодорожный вокзал Кельна, поскольку там произошел захват заложника.Об этом сообщается в заявлении полиции на странице в Twitter.

Читай также: Мужчина убил пять человек в Калифорнии и застрелился

"В районе Бреслауэр-плац произошел захват заложника. Полиция находится на месте и проясняет ситуацию", — отмечается в заявлении.

По разным источникам, там взяли в заложники женщину.

Очевидцы сообщают также о стрельбе, однако полиция это опровергает.

Напомним, ранее сообщалось, что в США мужчина открыл стрельбу и захватил заложников.

 

Поделись:
Теги: Кельн, заложник, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь