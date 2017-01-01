В Кельне на вокзале захватили заложника

Полиция проводит спецоперацию.

Полиция находится на площади перед вокзалом twitter.com/

Полиция в Германии просит избегать района, где расположен железнодорожный вокзал Кельна, поскольку там произошел захват заложника.Об этом сообщается в заявлении полиции на странице в Twitter.

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"В районе Бреслауэр-плац произошел захват заложника. Полиция находится на месте и проясняет ситуацию", — отмечается в заявлении.

По разным источникам, там взяли в заложники женщину.

Очевидцы сообщают также о стрельбе, однако полиция это опровергает.

Напомним, ранее сообщалось, что в США мужчина открыл стрельбу и захватил заложников.