В Азовском море произошло землетрясение
Эпицентр находился в Краснодарском крае России.
В акватории Азовского моря неподалеку от берегов Краснодарского края зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3. Как сообщает региональное управление МЧС РФ, разрушений не зафиксировано.
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Эпицентр землетрясение находился в 58 км от Бердянска.
Эвакуации населения не проводилось, все объекты жизнеобеспечения ближайшего муниципалитета работают в штатном режиме.
Напомним, ранее сообщалось, что у острова Ява произошло землетрясение, есть жертвы.