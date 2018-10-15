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В Азовском море произошло землетрясение

Комментариев: 4
Эпицентр находился в Краснодарском крае России.
В Азовском море зафиксировали землетрясение
В Азовском море зафиксировали землетрясение
obyektiv.press

В акватории Азовского моря неподалеку от берегов Краснодарского края зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3. Как сообщает региональное управление МЧС РФ, разрушений не зафиксировано.

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Эпицентр землетрясение находился в 58 км от Бердянска. 

Эвакуации населения не проводилось, все объекты жизнеобеспечения ближайшего муниципалитета работают в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что у острова Ява произошло землетрясение, есть жертвы.

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Теги: землетрясение, Азовское море
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Комментариев (4)
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Глод    15.10.2018, 19:33
Оценка:  -1
Глод
Это россияне проверяли мост на сейсмоустойчивость.
Cерgей    15.10.2018, 19:07
Оценка:  0
Cерgей
4,3 это не сильное не все люди его и заметят максимум возможно дребезжание окон и дверей и то в близ эпицентра. Но если оно было в море то подымутся волны как при урагане и подтопит немного побережье.
flacon9havi    15.10.2018, 17:52
Оценка:  -4
flacon9havi
А про тріщіни в кримлівському мосту з причини просадки опор чому умовчали?
Alex_Shadow    15.10.2018, 18:53
Оценка:  +1
Alex_Shadow
А это ни для кого не новость
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