В Азовском море произошло землетрясение

Эпицентр находился в Краснодарском крае России.

В акватории Азовского моря неподалеку от берегов Краснодарского края зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3. Как сообщает региональное управление МЧС РФ, разрушений не зафиксировано.

Читай также: В Черном море произошло землетрясение

Эпицентр землетрясение находился в 58 км от Бердянска.

Эвакуации населения не проводилось, все объекты жизнеобеспечения ближайшего муниципалитета работают в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что у острова Ява произошло землетрясение, есть жертвы.