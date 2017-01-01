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На вокзале Кельна освобождена заложница

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Главный вокзал был полностью эвакуирован, полиция через громкоговорители призывала прохожих не приближаться к зданию.
В связи с проходящей полицейской спецоперацией возникли нарушения в движении поездов
В связи с проходящей полицейской спецоперацией возникли нарушения в движении поездов
twitter.com/polizei_nrw_k

Взятая в заложники в здании главного вокзала Кельна женщина получила легкие ранения. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщается в микроблоге Twitter полиции земли Северный Рейн - Вестфалия. Также стало известно, что преступник тяжело ранен, проводятся реанимационные мероприятия.

Полиция также сообщила, что ситуация полностью контролируется.

Ранее кельнское региональное издание K"olner Stadt-Anzeiger сообщила о мужчине, который взял в заложники женщину в помещении аптеки в здании главного кельнского вокзала. В сообщении также упоминались якобы прозвучавшие выстрелы. Позднее полиция опровергла эти сообщения.

"В настоящее время мы не имеем информации о произошедшей стрельбе и погибших", - сообщалось в Twitter.

Главный вокзал был полностью эвакуирован, полиция через громкоговорители призывала прохожих не приближаться к зданию.

В связи с проходящей полицейской спецоперацией возникли нарушения в движении поездов. Часть перронов на вокзале закрыта для входа. Также перекрыта прилегающая к вокзалу территория со стороны площади Бреслауерплац. К вокзалу стянута полицейская техника.

Ранее в США мужчина открыл стрельбу и захватил заложников в одном из коммерческих зданий города Паркленд.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Германия, вокзал, заложники, Кельн, освобождение, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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