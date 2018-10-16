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В США в похоронном бюро нашли 11 детских тел

Комментариев: 3
Останки были найдены в подвесном потолке закрытого бюро ритуальных услуг, которое было закрыто в апреле из-за многочисленных нарушений.
В потолке обнаружили 11 замурованных тел младенцев
В потолке обнаружили 11 замурованных тел младенцев
CNN

В американском Детройте в заброшенном похоронном бюро обнаружили 11 тел младенцев. Как сообщает CNN, останки нашли строители в подвесном потолке.

Они вызвали следователей департамента лицензирования и регулирования штата Мичиган.

Как сообщила местная полиция, девять тел находились в картонной коробке, двое - в гробах.

Похоронное бюро Cantrell Funeral Home было закрыто в апреле из-за многочисленных нарушений, включая антисанитарию, ненадлежащие методы хранения трупов, некомпетентность и мошенничество.

Facebook обвинили в незаконном сборе данных о детях

Ранее сообщалось, что в Германии числятся пропавшими без вести 3500 детей беженцев.

 

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Теги: США, дети, смерть, тело, убийство, Детройт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Rangol    16.10.2018, 01:41
Оценка:  +1
Rangol
Американский мир он такой, ничего святого только бизнес. Пить кровь младенцев это за гранью, оказывается это у них есть
shurag    16.10.2018, 01:41
Оценка:  -2
shurag
ничем не лучший от русского мира
NOREGA    16.10.2018, 00:07
Оценка:  0
NOREGA
Ты хотел сказать, ничем не лучше украинского. Ну хоть американцы в чужую дупу не принюхивютс,я
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