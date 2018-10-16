В США в похоронном бюро нашли 11 детских тел
Останки были найдены в подвесном потолке закрытого бюро ритуальных услуг, которое было закрыто в апреле из-за многочисленных нарушений.
В американском Детройте в заброшенном похоронном бюро обнаружили 11 тел младенцев. Как сообщает CNN, останки нашли строители в подвесном потолке.
Они вызвали следователей департамента лицензирования и регулирования штата Мичиган.
Как сообщила местная полиция, девять тел находились в картонной коробке, двое - в гробах.
Похоронное бюро Cantrell Funeral Home было закрыто в апреле из-за многочисленных нарушений, включая антисанитарию, ненадлежащие методы хранения трупов, некомпетентность и мошенничество.
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