В Германии поезд столкнулся с фурой: 17 пострадавших

Машинист регионального поезда, в котором ехали около 100 пассажиров, не смог вовремя затормозить.

В результате столкновения поезда с фурой в Германии пострадали 17 человек, сообщает T-online.

"В результате столкновения поезда с грузовиком на Боденском озере (земля Баден-Вюртемберг) 17 человек были направлены в больницу. Трасса Фридрихсгафен-Зингена блокирована", - говорится в сообщении.

По данным полиции, эти 17 человек получили легкие ранения. Среди них - водитель фуры.

Сообщается, что утром в понедельник, 15 октября, грузовой автомобиль выехал на железнодорожный переезд. Машинист регионального поезда, в котором ехали около 100 пассажиров, не смог вовремя затормозить.

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Ранее на юго-западе Германии на ходу загорелся поезд ICE сообщением Кельн-Франкфурт. Были эвакуированы 510 пассажиров, пять человек получили легкие травмы.

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