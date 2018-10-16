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Грэм Филлипс устроил провокацию на могиле Бандеры

Комментариев: 4
Блогер сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры и прикрепил к могильному кресту баннер с надписью об "украинском нацисте".

В немецком Мюнхене известный блогер Грэм Филлипс сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры. Соответствующее видео Филлипс разместил в своем канале на YouTube.

Филлипс сорвал флаги на могиле Степана Бандеры и вывесил баннер с надписью "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".

Инцидент произошел в годовщину убийства Степана Бандеры - 15 октября 2018 года исполняется 59 лет со дня его убийства агентом КГБ в Мюнхене.

Журналиста Филлипса вытолкали из музея Бандеры в Лондоне

Филипс широко известен поддержкой политики России, а также подержкой "республик" на востоке Украины и частыми визитами в регион. Он довольно долго жил в России, однако в прошлом месяце покинул страну, заявив, что "теперь будет жить в Англии".

 

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Теги: Бандера, Германия, видео, Мюнхен, провокация, Степан Бандера, могила, Грэм Филлипс
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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krolikoff_net    16.10.2018, 01:41
Оценка:  +1
krolikoff_net
Грэм Филипс наконец то победил в кастинге на роль мальчика в трусиках. Пришло время снять этот долгожданный хоррор .
Letohradek    16.10.2018, 01:23
Оценка:  -1
Letohradek
Жаль, что в тот момент не было по близости наших украинских националистов ...
ВыВсеВрети    16.10.2018, 00:22
Оценка:  -4
ВыВсеВрети
мне его даже немного жалко...как он будет рыдать...
Asmo    16.10.2018, 00:20
Оценка:  -2
Asmo
Грем Фiллiпс мае бути знежкодженний як ворожий пропагандист!!!
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