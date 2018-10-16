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В РПЦ назвали условие восстановления отношений с Константинополем

Комментариев: 18
Константинопольский патриархат должен изменить свое отношение к существующей церковной реальности.
РПЦ назвала условие Константинополю для возобновления общения
РПЦ назвала условие Константинополю для возобновления общения
patriarchia.ru

Русская православная церковь надеется, что Константинопольский патриархат передумает по поводу предоставления Украинской церкви автокефалии. До этого взаимодействие с ним невозможно, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, передает в понедельник, 15 октября, РИА Новости.

"Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриархат изменит свое отношение к существующей церковной реальности. Но до тех пор, пока этого изменения не произошло, пока эти беззаконные и антиканоничные решения с точки зрения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, находящейся сегодня в расколе", - сказал он.

Ранее РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

Напомним, 11 октября на заседании Синода Вселенского патриархата было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Таким образом, официально запущена процедура предоставления автокефалии Украинской церкви.

Кроме того, Священный синод Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году.

В РПЦ заявили, что такими действиями Вселенский патриарх переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия.

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Теги: Украина, церковь, РПЦ, Константинополь, томос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (18)
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flacon9havi    16.10.2018, 02:28
Оценка:  +2
flacon9havi
Запхніть свої умови у дупу свому божку з поросячими оченятами. Зрозуміло, про кого йдеться, чи перекласти?
flacon9havi    16.10.2018, 02:27
Оценка:  +1
flacon9havi
Запхніть свої умови у дупу свому божку з поросячими оченятами. Зрозуміло, про кого йдеться чи перекласти?
NoaSvardz    16.10.2018, 02:21
Оценка:  +4
NoaSvardz
Ну значит нужно сделать все возможное, что бы условия небыли выполнены
flacon9havi    16.10.2018, 02:08
Оценка:  +1
flacon9havi
А хто захоче бруднити себе стосунками з сектою, яка церква? Запхніть свої умови у дупу свому божку. з поросячими оченятами. Зрозуміло, про кого йдеться чи перекласти?!
skygravity    16.10.2018, 02:06
Оценка:  +1
skygravity
ха ха)) йдiть у дупу, нехритси... Тепер РПЦ нелiгiтiмна, канонiчно.....)
flacon9havi    16.10.2018, 01:57
Оценка:  0
flacon9havi
Ги-ги, яйця кур повчають.
flacon9havi    16.10.2018, 01:56
Оценка:  0
flacon9havi
Що,яйця кур повчають?
sharry-sharry    16.10.2018, 01:54
Оценка:  +3
sharry-sharry
Почему когда Грузии дали автокефалию и др церквям,они молчали?Почему такая вонь началась,когда Украине ее дают?
Мапасяня    16.10.2018, 02:14
Оценка:  +3
Мапасяня
а шоб вы заинтересовались и присоединялись )
doc1    16.10.2018, 00:55
Оценка:  +3
doc1
Секта свидетелей ФСБ!
NoaSvardz    16.10.2018, 00:49
Оценка:  0
NoaSvardz
У всех нормальных людей религиозная столица в Иерусалиме, у православных в Стамбуле , который они называют Константинополем, подтверждая что они живут в параллельной реальности. Православие тотальная ложь, начиная от названий, заканчивая содержанием. Пора прикрывать этот религиозный офшор.
ВыВсеВрети    16.10.2018, 01:19
Оценка:  0
ВыВсеВрети
начинай...))))
skygravity    16.10.2018, 02:12
Оценка:  -6
skygravity
ха, обрезанный с Иерусалима, Константинополь - офшором назвал)))) Умань твоя мекка а не Иерусалим...)
NoaSvardz    16.10.2018, 02:17
Оценка:  +2
NoaSvardz
у масквабадцев спрсить забыл где моя мекка, нах пшел уепок
skygravity    16.10.2018, 02:19
Оценка:  -5
skygravity
масквабадцев?)) как самокритично) в ольгино твоя мекка, чудо ты с пессами))))
NoaSvardz    16.10.2018, 02:23
Оценка:  +2
NoaSvardz
твоя мекка идти нах, еплан тупорылый
skygravity    16.10.2018, 02:29
Оценка:  -3
skygravity
Ты не перевозбуждайся - Спать ложись, тебе в синагогу завтра рано вставать....))))
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