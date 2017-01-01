В Китае произошел взрыв на угольной шахте

В результате взрыва на одной из шахт, расположенных на юго-западе Китая, погибли 5 человек, 3 человека получили ранения.

На одной из шахт на юго-западе Китая произошел взрыв

В результате взрыва газовой смеси в угольной шахте в китайском Чунцине пять человек погибли, трое пострадали. Об этом сообщает агентство Синьхуа. ЧП произошло на угольной шахте компании Chongqing Energy в районе Цицзян.

Сообщается, что шахта, на которой произошел взрыв, закрытая. Взрыв произошел, когда работники опечатывали устье шахты.

По состоянию на данный момент, пять человек погибли, трое ранены. Причины инцидента выясняются.

Ранее при обрушении в угольной шахте близ пакистанского города Кветта погибли не менее 16 человек, еще двое погибли на соседней шахте из-за взрыва газа.

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