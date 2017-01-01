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Скончался сооснователь Microsoft

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Пол Аллен умер от рака, который временно преодолел девять лет назад.
Умер один из основателей Microsoft Пол Аллен
Умер один из основателей Microsoft Пол Аллен

Сооснователь корпорации Microsoft Пол Аллен скончался на 66-м году жизни, сообщил во вторник, 16 октября, телеканал CNBC.

Родственники Аллена пояснили, что причиной смерти стал рак (Неходжкинская лимфома). "Хотя большинство знали Пола Аллена как разработчика и филантропа, для нас он был любимым братом, дядей и другом... В это время потери и скорби мы выражаем глубокую благодарность за ту заботу о нас, которую он демонстрировал каждый день", - говорится в заявлении семьи. 

Аллен входил в списки богатейших людей США. Его капитал оценивался примерно в $17,5 миллиарда.

Ранее американский девелопер, миллиардер и филантроп Алекс Спанос умер на 96 году жизни. 

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Теги: Microsoft, рак, США, смерть
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Источник: korrespondent.net

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