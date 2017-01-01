Скончался сооснователь Microsoft

Пол Аллен умер от рака, который временно преодолел девять лет назад.

Сооснователь корпорации Microsoft Пол Аллен скончался на 66-м году жизни, сообщил во вторник, 16 октября, телеканал CNBC.

Родственники Аллена пояснили, что причиной смерти стал рак (Неходжкинская лимфома). "Хотя большинство знали Пола Аллена как разработчика и филантропа, для нас он был любимым братом, дядей и другом... В это время потери и скорби мы выражаем глубокую благодарность за ту заботу о нас, которую он демонстрировал каждый день", - говорится в заявлении семьи.

Аллен входил в списки богатейших людей США. Его капитал оценивался примерно в $17,5 миллиарда.

Ранее американский девелопер, миллиардер и филантроп Алекс Спанос умер на 96 году жизни.

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