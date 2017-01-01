В ЕС не исключили провал переговоров с Великобританией о Brexit

Дональд Туск призвал лидеров Евросоюза готовиться к худшему - к Brexit без достижения предварительного соглашения.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в своем обращении к лидерам ЕС призвал их быть готовыми к выходу Великобритании из союза без достижения сделки с Брюсселем, пишет Reuters.

Вместе с тем Туск подчеркнул, что этот факт не должен привести к прекращению диалога с Лондоном.

К лидерам ЕС Туск обратился в тексте приглашения по случаю саммита ЕС в Брюсселе. Глава Евросовета признал, что сценарий выхода Великобритании из ЕС без соглашения к настоящему моменту "более вероятен, чем когда либо". Тем не менее, Туск призывает лидеров Евросоюза приложить все усилия к тому, чтобы избежать такого исхода.

"Тот факт, что мы готовимся к сценарию без сделки, ни при каких обстоятельствах не должен уводить нас от того, чтобы мы прилагали все усилия, чтобы достичь согласия... Не будем сдаваться", - написал Туск.

Как ранее сообщалось, Евросоюзи и Великобритания договорились об условиях сделки по Brexit, что даст возможность Британии безопасного выхода из блока с переходным периодом для предотвращения экономических трудностей.

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