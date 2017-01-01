Возле Курил произошло глубинное землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение зафиксировали в Охотском море на глубине 328 километров. Тревога из-за возможных цунами не объявлялась.

В населенных пунктах региона не ощутили подземный толчок Reuters (архівне фото)

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Охотском море возле Курильских островов Сахалинской области России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН во вторник, 16 октября.

"Сейсмическое событие произошло во вторник рано утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 328 км в 360 км юго-западнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир", – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетический класс землетрясения составил 12,3.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области агентству добавили, что в населенных пунктах региона это землетрясение не ощущалось. Тревога цунами не объявлялась.

Напомним, 13 октября в Охотском море произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр находился в 269 километрах северо-западнее города Северо-Курильска (остров Парамушир) на глубине 509 километров.

А накануне в Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в 58 километрах от Бердянска.

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