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В Нигерии взорвался нефтепровод: 60 погибших

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Возможной причиной пожара стали действия злоумышленников, которые пытались похитить топливо из нефтепровода.
Взрыв нефтепровода в Нигерии
Взрыв нефтепровода в Нигерии
urdupoint.com

В Нигерии на нефтепроводе государственной нигерийской компании Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) произошел взрыв и пожар. Погибли 60 человек, сообщило накануне Синьхуа.

Инцидент произошел в минувшую пятницу в штате Абия, недалеко от города Аба. Взрывы произошли в районе двух сел.

Возможной причиной пожара стали действия злоумышленников, которые пытались похитить топливо из нефтепровода, или же изношенность труб.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб и эксперты по безопасности из NNPC.

Ранее сообщалось, что в Нигерии на мосту в городе Лагосе загорелась перевозившая топливо автоцистерна. Огонь перекинулся на проезжавшие машины, в результате сгорели девять человек, четверо госпитализированы с тяжелыми травмами. Огонь уничтожил 54 автомобиля.

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Теги: Нигерия, взрыв, пожар, погибли, погибшие, нефтепровод
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Источник: korrespondent.net

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