В британском зоопарке родился серебристый гиббон
Пол детеныша пока определять рано. В дикой природе этих обезьян осталось около двух с половиной тысяч.
В зоопарке Британии у пары приматов родился редкий серебристый гиббон. Об этом говорится в сюжете ТСН от вторника, 16 октября.
Пол детеныша определять рано. Имя малышу дадут позже.
Родиной этих обезьян является индонезийский остров Ява, но в дикой природе осталось около двух с половиной тысяч.
Ранее в зоопарке США на свет появились два слоненка.
Также сообщалось, что в Сиднейском парке дикой природы родились крошечные сурикаты.
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