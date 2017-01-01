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В британском зоопарке родился серебристый гиббон

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Пол детеныша пока определять рано. В дикой природе этих обезьян осталось около двух с половиной тысяч.

В зоопарке Британии у пары приматов родился редкий серебристый гиббон. Об этом говорится в сюжете ТСН от вторника, 16 октября.

Пол детеныша определять рано. Имя малышу дадут позже.

Родиной этих обезьян является индонезийский остров Ява, но в дикой природе осталось около двух с половиной тысяч.

Ранее в зоопарке США на свет появились два слоненка.

Также сообщалось, что в Сиднейском парке дикой природы родились крошечные сурикаты.

 

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Теги: Британия, зоопарк, видео, обезьяна, зоопарк животные, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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