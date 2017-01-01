В Саудовской Аравии разбился штурмовик, пилоты погибли

Легкий штурмовик Хок используется для тренировочных полетов военных пилотов в 15 странах мира.

В Саудовской Аравии разбился учебно-тренировочный легкий штурмовик Хок королевских ВВС. Инцидент произошел накануне вечером на севере страны, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство СПА во вторник, 16 октября.

Отмечается,что на борту военного самолета находились два пилота. Оба они погибли.

По факту авиакатастрофы начато расследование.

Самолет Хок – штурмовик производства британской компании Hawker Siddeley, входящей в состав холдинга British Aerospace Systems (BAE). Он используется для тренировочных полетов военных пилотов в 15 странах.

Напомним, 3 октября на востоке Афганистана потерпел крушение военно-транспортный самолет США C-130J Геркулес. В результате аварии погибли 11 человек, в том числе шесть американских военных.

Ранее в США разбился новейший истребитель F-35. Это первый случай крушения самолета пятого поколения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet