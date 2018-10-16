Кремль отреагировал на церковный раскол
В Кремле с обеспокоенностью следят за развитием ситуации в отношениях между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс во вторник, 16 октября.
“Мы, конечно же, очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как развиваются отношения между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом. Это вызывает нашу озабоченность“, – сказал Песков.
Песков также подчеркнул, что РПЦ должна сама давать пояснения по поводу своих интересов.
“Понимаете, мы не можем вмешиваться в церковные дела. Но, поскольку это одна из основных религий в России, то, естественно, нам небезразлично то, как развиваются отношения РПЦ с другими церквями“, – резюмировал спикер Кремля.
Накануне РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.
По мнению представителя Киевской патриархии, ситуация “рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение“.
А президент Украины Петр Порошенко заявил, что своими действиями РПЦ поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием.