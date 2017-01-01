Аксенов подарил Асаду копию памятника "вежливым людям"
Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов встречается с президентом Сирии Башаром Асадом.
Соответствующая фотография опубликована в официальном аккаунте Аксенова в Instagram, передает Крым.Реалии.
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Кремлевский ставленник Сергей Аксенов подарил президенту Сирии Башару Асаду копию “памятника вежливым людям“, который представляет собой фигуру российского военного, и посвящен российской аннексии полуострова в 2014 году.
Оригинал этой скульптуры установлен в Симферополе рядом со зданием “парламента“ Крыма.
Издание также отмечает, что накануне Аксенов сообщил, что намерен пригласить Асада посетить аннексированный полуостров во время проведения V Ялтинского экономического форума, который состоится в апреле 2019 года.
Как сообщалось в феврале 2018 года, памятник “добровольцам“ из РФ в Луганске оказался копией сирийского.