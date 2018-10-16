К Асаду в Сирию приехал глава Крыма Аксенов
По информации ТАСС, Асада принял приглашение Аксенова посетить Ялтинский международный экономический форум.
"Он (Асад, - ред.) сказал, что если ничто ему не помешает, то он обязательно примет участие", - сообщил член крымской делегации Андрей Назаров.
По итогам встречи с председателем сирийского парламента Аксенов заявил, что в Крыму сформируют и направят в Сирию "делегацию парламентариев для создания совместной рабочей группы". Чем будет заниматься эта рабочая группа он не объяснил.
Cмотрите фотогалерею: К Асаду в Сирию приехал глава Крыма Аксенов
Ялтинский международный экономический форум пройдет в апреле 2019 года.
Ранее сообщалось, что Швейцария отказали в выдаче въездной визы "заместителю министра образования, науки и молодежи" Крыма Айдеру Аблятипову.
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