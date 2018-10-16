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К Асаду в Сирию приехал глава Крыма Аксенов

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Представители властей полуострова заявляют о намерении подписать с Сирией несколько соглашений о сотрудничестве.
Асад приедет в Крым, если "ничего не помешает"
Асад приедет в Крым, если "ничего не помешает"
facebook.com/aksenov.rk
Глава аннексированого Крыма Сергей Аксенов во вторник, 16 октября, встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Фото со встречи обнародовано в сети Facebook Аксенова.
 
Детали переговоров пока неизвестны.
 
 
Как сообщает Радио Свобода, представители Крыма прибыли в Сирию 15 октября. Они заявляют о намерении подписать с Сирией несколько соглашений о сотрудничестве. Аксенов, в частности, заявил о намерении поставлять из Крыма в Сирию зерно.

По информации ТАСС, Асада принял приглашение Аксенова посетить Ялтинский международный экономический форум.

"Он (Асад, - ред.) сказал, что если ничто ему не помешает, то он обязательно примет участие", - сообщил член крымской делегации Андрей Назаров.

По итогам встречи с председателем сирийского парламента Аксенов заявил, что в Крыму сформируют и направят в Сирию "делегацию парламентариев для создания совместной рабочей группы". Чем будет заниматься эта рабочая группа он не объяснил.

Ялтинский международный экономический форум пройдет в апреле 2019 года.

Ранее сообщалось, что Швейцария отказали в выдаче въездной визы "заместителю министра образования, науки и молодежи" Крыма Айдеру Аблятипову.

 

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Теги: Крым, Сирия, Башар Аль-Асад, Асад, Башар Асад, Аксенов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    16.10.2018, 16:59
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Эх угостить бы Гоблина в Сирии "новичком"!
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