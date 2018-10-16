Детали переговоров пока неизвестны.

По информации ТАСС, Асада принял приглашение Аксенова посетить Ялтинский международный экономический форум.

"Он (Асад, - ред.) сказал, что если ничто ему не помешает, то он обязательно примет участие", - сообщил член крымской делегации Андрей Назаров.

По итогам встречи с председателем сирийского парламента Аксенов заявил, что в Крыму сформируют и направят в Сирию "делегацию парламентариев для создания совместной рабочей группы". Чем будет заниматься эта рабочая группа он не объяснил.

Cмотрите фотогалерею: К Асаду в Сирию приехал глава Крыма Аксенов

Ялтинский международный экономический форум пройдет в апреле 2019 года.

Ранее сообщалось, что Швейцария отказали в выдаче въездной визы "заместителю министра образования, науки и молодежи" Крыма Айдеру Аблятипову.