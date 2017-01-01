В России отрицают кибервойну с Нидерландами

Ранее глава Минобороны Нидерландов заявила, что ее страна в настоящий момент ведет кибервойну с Россией.

Никакой кибервойны с Нидерландами нет, говорят в МИД РФ Сайт МИД РФ

В МИД России отвергли прозвучавшие в Гааге заявления о том, что РФ ведет кибервойну против Нидерландов. Об этом во вторник, 16 октября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс.

"Видимо, это та самая война, куда агрессор не пришел", - заявила Захарова подчеркнув, что российская сторона "не в курсе, что были или находимся или будем находиться в состоянии кибервойны с Нидерландами".

По ее словам, у РФ были другие планы в отношении этой страны, "а именно выстраивание по-настоящему дружеских, взаимовыгодных и взаимоуважительных связей".

Захарова подчеркнула, что, по ее мнению, Россия за всю историю двусторонних отношений "давала не один раз повод по-настоящему посмотреть на себя как на взаимовыгодного партнера".

"Зачем Нидерланды позволяют использовать себя в качестве инструмента антироссийской политической игры, совершенно непонятно. Это невыгодно народу этого государства, это невыгодно Нидерландам как части большой европейской семьи, это просто невыгодно им", - добавила представитель МИД РФ.

Напомним, 14 октября глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд согласилась с точкой зрения, что ее страна в настоящий момент ведет кибервойну с Россией.

Ранее, 4 октября, Бейлевелд заявила о выдворении четырех россиян, которые по ее словам, были сотрудниками российской разведки, и пытались осуществить хакерскую атаку против ОЗХО.

В МИД России назвали выдворение четырех россиян из Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской акцией".

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