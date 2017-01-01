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В Сербии взорвали авто телеведущей

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Взрывное устройство, по предварительным данным, установили под автомобилем и активировали пультом дистанционного управления.
В Белграде взорвали авто телеведущей
В Белграде взорвали авто телеведущей
novosti.rs

В столице Сербии, Белграде взорвали автомобиль, который принадлежал актрисе и телеведущей Марияне Мичич. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает Novosti.rs.

Отмечается, что в результате взрыва погиб один человек.

"Согласно предварительной информации, в Белграде в районе Вождовац взорвался автомобиль марки Volkswagen Golf 4, под которым, как подозревают, было установлено взрывное устройство, которое, скорее всего, было активировано пультом дистанционного управления", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, транспортное средство принадлежит Марияне Мичич, но им пользовался ее отец.

"У него ранена рука и повреждены барабанные перепонки. Его жизни ничего не угрожает. Мужчину госпитализировали", - говорится в сообщении.

 

 

Напомним, в начале октября в Болгарии убили журналистку. Позже убийцу задержали в Германии. 

А в Украине в результате взрыва автомобиля в центре Киева 20 июля 2016 года погиб журналист Павел Шеремет.  

 

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Теги: фото, Сербия, журналист, взрыв, Белград, телеведущая, авто, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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