Пашинян заявил об уходе с поста премьера Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что подает в отставку. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает Reuters.
Как отмечается, такая мера необходима для роспуска парламента республики и проведения внеочередных парламентских выборов.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что намерен уйти в отставку 16 октября для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.
Напомним, Пашинян заявил, что подаст в отставку после того, как вступят в силу указы об увольнении министров и губернаторов, представляющих партии Процветающая Армения и Дашнакцутюн.
Представители обеих партий проголосовали за поправки в регламент Национального собрания страны, усложняющие процедуру роспуска парламента. Это вызвало многотысячные демонстрации в Ереване.
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