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Пашинян заявил об уходе с поста премьера Армении

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В Армении глава правительства Никол Пашинян заявил о своей отставке с поста премьер-министра страны.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уходит в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уходит в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что подает в отставку. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает Reuters.

Как отмечается, такая мера необходима для роспуска парламента республики и проведения внеочередных парламентских выборов.

"Я подаю в отставку <...> Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы", - сказал Пашинян.
 
Он подчеркнул, что его отставка носит формальный характер, но все же является "очень волнительным моментом".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что намерен уйти в отставку 16 октября для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

Напомним, Пашинян заявил, что подаст в отставку после того, как вступят в силу указы об увольнении министров и губернаторов, представляющих партии Процветающая Армения и Дашнакцутюн.

Представители обеих партий проголосовали за поправки в регламент Национального собрания страны, усложняющие процедуру роспуска парламента. Это вызвало многотысячные демонстрации в Ереване.

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Теги: Армения, премьер-министр, отставка, правительство, увольнение, отставка правительства, глава правительства, должность
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Источник: korrespondent.net

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