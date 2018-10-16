В РФ отрицают информацию, что Сенцов в реанимации

Российские тюремщики категорически отрицают информацию о том, что украинец Олег Сенцов находится в реанимации.

В России тюремщики отрицают информацию о том, что заключенный украинский режиссер Олег Сенцов находится в реанимации, о чем ранее рассказала его сестра Наталья Каплан. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает МБХ медиа.

"У Олега все хорошо, его выздоровление идет даже быстрее, чем мы предполагали. На сегодня он уже весит 80 килограммов. Он достаточно активный, идет на поправку, усиленно питается, соблюдая рекомендации врачей. Никакие непоправимые последствия для его здоровья голодание не повлекло, все органы Олега работают прекрасно", - заверил заместитель начальника ФСИН РФ Валерий Максименко.

Ранее во вторник о госпитализации Сенцова сообщила его сестра Наталья Каплан. По ее словам, он попал в реанимацию в Лабытнанги. Она добавила, что голодание Сенцова привело к необратимым последствиям для его здоровья.

Также Каплан заявила, что никто из специалистов не может сказать, выживет ли Сенцов после выхода из голодовки.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки.

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