В Венгрии запретили спать на улице

Отныне в Венгрии спящие на улице под открытым небом люди совершают преступление. Полиция может их задержать.

Отныне в Венгрии спящие на улице под открытым небом люди считаются преступниками

В Венгрии с 15 октября действует жесткий запрет для бездомных спать на улице. Об этом во вторник, 16 октября, сообщил Reuters.

Согласно новому закону, люди, которые спят на улице под открытым небом, совершают преступление. Полиция в случае выявления нарушающих запрет бездомных может приказать им отправляться в приют.

Как отмечается, если в течение 90 дней одного и того же человека трижды уличат в невыполнении закона, он может быть задержан правоохранительными органами, также могут быть уничтожены его личные вещи.

Сообщается, что необходимость принятия такого закона правительство объяснило желанием обеспечить бездомных надлежащими условиями жизни, а для его выполнения выделены средства в бюджете.

В то же время благотворительные организации не поддерживают изменения в законодательстве, отмечая, что новый закон имеет целью запугать бездомных и заставить их уйти с улиц.

Отмечено, что на сегодня бездомные начали исчезать из подземных переходов в центре Будапешта, где, как правило, их немало.

Как сообщалось, на период зимних холодов парижских бездомных разместят в городской ратуше Отель-де-Виль.

Тем временем в Киеве в ночь на 26 сентября замерз насмерть бездомный мужчина.

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