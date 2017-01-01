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Трамп обсудил с саудовским принцем пропажу журналиста

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Мухаммед бен Салман Аль Сауд заверил американского лидера, что не знал о событиях в турецком консульстве.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд

Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 октября, обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом ситуацию с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи в Турции. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.

По словам Трампа, принц заверил его, что расследует инцидент с колумнистом The Washington Post и "ответы появятся скоро".

"Только что поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, который полностью отрицал любую осведомлённость о том, что происходило в их турецком консульстве. Он был во время звонка с госсекретарем США Майком Помпео и сказал мне, что он уже дал старт и будет быстро, всесторонне и полно исследовать этот вопрос. Ответы скоро появятся", - отметил президент США.

 
Напомним, об исчезновении Хашукджи стало известно 3 октября, после того, как он прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. 

Позже СМИ, ссылаясь на полицию Турции, сообщили, что журналиста убили в консульстве.

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Теги: США, Саудовская Аравия, Трамп, принц, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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