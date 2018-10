Трамп обсудил с саудовским принцем пропажу журналиста

По словам Трампа, принц заверил его, что расследует инцидент с колумнистом The Washington Post и "ответы появятся скоро".

Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 октября, обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом ситуацию с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи в Турции. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.

"Только что поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, который полностью отрицал любую осведомлённость о том, что происходило в их турецком консульстве. Он был во время звонка с госсекретарем США Майком Помпео и сказал мне, что он уже дал старт и будет быстро, всесторонне и полно исследовать этот вопрос. Ответы скоро появятся", - отметил президент США.

