Трамп назвал главную угрозу своим успехам в США

Американский лидер считает, что повышение ключевой ставки ФРС может негативно повлиять на результаты его политики.

Президент США Дональд Трамп назвал повышение ключевой ставки Федеральной резервной службой главной угрозой успехам своего президентского срока. Об этом он заявил в интервью Fox Business во вторник, 16 октября.

"Самая большая угроза - ФРС: они поднимают ставки слишком быстро, и они слишком независимы", - указал американский лидер.

Он также отметил, что ФРС, которая выполняет в США функции центробанка, является независимой структурой и он не имеет рычагов давления на нее.

Напомним, в сентябре Федеральная резервная система приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам до с 2 до 2,25% годовых.

Это третье повышение за 2018 год - предыдущие были в марте и июне, а четвертое ожидается в декабре.

Трамп уверен, что более высокие ставки могут сказаться на покупательской способности граждан.

Как сообщал Корреспондент.net, в выступлении на сессии Генеральной ассамблеи ООН, президент США объявил об "исторических" успехах его администрации.

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