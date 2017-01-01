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США готовятся к торговым переговорам с Евросоюзом

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Точный срок начала консультаций, на которых Вашингтон намерен достичь "более справедливой" торговой схемы, пока не назван.
Тторговый представитель США Роберт Лайтхайзер
Тторговый представитель США Роберт Лайтхайзер

Администрация США предполагает начать торговые переговоры с Евросоюзом, Великобританией и Японией.

Соответствующий меморандум о намерениях направил в американский Конгресс во вторник, 16 октября, Роберт Лайтхайзер, торговый представитель Белого дома.

Переговоры могут начаться по истечении 90-дневного срока после того, как информация о них была доведена до Конгресса.

Лайтхайзер, по его собственным словам, ожидает "своевременных и существенных результатов для американских рабочих, фермеров и организаций".

Ожидается, что на будущих переговорах речь будет идти как о пошлинах, так и о прочих торговых барьерах. В США надеются достичь "более справедливой" торговой схемы, говорится в сообщении, направленном Конгрессу.

Коммерческие отношения между США и Евросоюзом являются "самыми значительными и комплексными" экономическими отношениями в мире, указывается также в документе.

Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем считает, что заключение договоренности по пошлинам между Вашингтоном и Брюсселем пока не предвидится. По ее словам, европейская делегация прибудет на следующей неделе в США.

Сама Мальмстрем проведет переговоры с Лайтхайзером в ноябре, после выборов в американский Конгресс.

В конце июля 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер достигли соглашения, согласно которому обе стороны намерены отказаться от введения новых пошлин, по крайней мере до тех пор, пока продолжаются переговоры.

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Теги: США, ЕС, торговля, переговоры, Пошлины
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Источник: korrespondent.net

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