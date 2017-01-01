В Марокко сошел с рельсов поезд, есть жертвы
Авария произошла на полпути между городами Рабат и Кенитра, возле Сале. Погибли не менее семи человек, .
В Марокко не менее семи человек погибли и около 80 получили ранения в результате аварии поезда, которая произошла утром 16 октября, сообщает AP.
Отмечается, что первыми на место крушения прибыли местные жители. Они помогали выбраться пострадавшим и выжившим, а также искали тела погибших.
Позже на место инцидента прибыли спасатели со служебными собаками.
Cмотрите фотогалерею: В Марокко сошел с рельсов поезд, есть жертвы
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Ранее сообщалось, что в Волынской области грузовой тепловоз столкнулся с автомобилем Ford, в результате чего водитель машины погиб.
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