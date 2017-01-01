Авария произошла на полпути между городами Рабат и Кенитра, возле Сале. Погибли не менее семи человек, .

В Марокко не менее семи человек погибли и около 80 получили ранения в результате аварии поезда, которая произошла утром 16 октября, сообщает AP.

Отмечается, что первыми на место крушения прибыли местные жители. Они помогали выбраться пострадавшим и выжившим, а также искали тела погибших.

Позже на место инцидента прибыли спасатели со служебными собаками.

Cмотрите фотогалерею: В Марокко сошел с рельсов поезд, есть жертвы

В Кривом Роге столкнулись два локомотива, есть жертвы

Ранее сообщалось, что в Волынской области грузовой тепловоз столкнулся с автомобилем Ford, в результате чего водитель машины погиб.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet