Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю
Израильские военные сообщили о пуске ракеты из сектора Газа, Об этом в среду, 17 октября, сообщила армейская пресс-служба.
Отмечается, что сирены воздушной тревоги сработали в городе Беер-Шеве.
По данным СМИ и местной полиции, ракета взорвалась рядом с жилым домом и повредила здание.
О жертвах не сообщается, при этом девять человек обратились за медицинской помощью из-за пережитого шока.
Tow rockets launched from the area of Khan Younis towards Beersheva. #Gaza #Israel pic.twitter.com/IgBu6cMe3Q— Joe (@Jtruzmah) 17 октября 2018 г.
Unreal... imagine being fast asleep only have a rocket fired by terrorists land on your home. This video is direct from Beersheba, #Israel at 4 in the morning today. pic.twitter.com/nkAWxVpyIt— Phillip Harbor (@PhillipHarbor) 17 октября 2018 г.
Ранее сообщалось, что Израиль решил прекратить поставки топлива в сектор Газа из-за обострения беспорядков на границе региона.
Напомним, в августе палестинские боевики выпустили порядка 180 ракет и мин по югу Израиля, где были ранены по меньшей мере семь человек. В ответ израильская авиация атаковала около 150 целей в секторе Газа, где погибли как минимум трое местных жителей, включая женщину и ребенка.
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