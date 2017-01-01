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Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю

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Обстрел обошелся без погибших и раненых. Реактивный снаряд разорвался возле здания в одном из крупнейших городов на юге страны.
Здание, которое пострадало в результате попадания ракеты из сектора Газа
Здание, которое пострадало в результате попадания ракеты из сектора Газа

Израильские военные сообщили о пуске ракеты из сектора Газа, Об этом в среду, 17 октября, сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что сирены воздушной тревоги сработали в городе Беер-Шеве. 

По данным СМИ и местной полиции, ракета взорвалась рядом с жилым домом и повредила здание.

О жертвах не сообщается, при этом девять человек обратились за медицинской помощью из-за пережитого шока.

Ранее сообщалось, что Израиль решил прекратить поставки топлива в сектор Газа из-за обострения беспорядков на границе региона.

Напомним, в августе палестинские боевики выпустили порядка 180 ракет и мин по югу Израиля, где были ранены по меньшей мере семь человек. В ответ израильская авиация атаковала около 150 целей в секторе Газа, где погибли как минимум трое местных жителей, включая женщину и ребенка.

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Теги: Израиль, ракета, сектор Газа, Палестина, видео, арабо-израильский конфликт
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Источник: korrespondent.net

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