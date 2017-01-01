Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю

Обстрел обошелся без погибших и раненых. Реактивный снаряд разорвался возле здания в одном из крупнейших городов на юге страны.

Здание, которое пострадало в результате попадания ракеты из сектора Газа

Израильские военные сообщили о пуске ракеты из сектора Газа, Об этом в среду, 17 октября, сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что сирены воздушной тревоги сработали в городе Беер-Шеве.

По данным СМИ и местной полиции, ракета взорвалась рядом с жилым домом и повредила здание.

О жертвах не сообщается, при этом девять человек обратились за медицинской помощью из-за пережитого шока.

Unreal... imagine being fast asleep only have a rocket fired by terrorists land on your home. This video is direct from Beersheba, #Israel at 4 in the morning today. pic.twitter.com/nkAWxVpyIt — Phillip Harbor (@PhillipHarbor) 17 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что Израиль решил прекратить поставки топлива в сектор Газа из-за обострения беспорядков на границе региона.

Напомним, в августе палестинские боевики выпустили порядка 180 ракет и мин по югу Израиля, где были ранены по меньшей мере семь человек. В ответ израильская авиация атаковала около 150 целей в секторе Газа, где погибли как минимум трое местных жителей, включая женщину и ребенка.

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