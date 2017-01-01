Глава МВФ отменила поездку в Саудовскую Аравию
Кристин Лагард отложила визит на Ближний Восток на фоне сообщений о возможном участии саудовских властей в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
Директор Международного валютного фонда Кристин Лагард решила не посещать инвестиционную конференцию в Саудовской Аравии. Об этом в среду, 17 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя фонда.
"Ранее запланированная поездка управляющего директора (МВФ) в регион Ближнего Востока откладывается", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в субботу, 13 октября, отвечая на вопрос о том, планирует ли Лагард принять участие в форуме в Саудовской Аравии 23-25 октября, она говорила утвердительно.
При этом, по ее словам, инцидент с саудовским журналистом Джамалем Хашукджи в Турции поверг ее в ужас, и она будет следить за поступающей информацией.
Напомним, об исчезновении Хашукджи стало известно 3 октября, после того, как он прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак.
Позже СМИ, ссылаясь на полицию Турции, сообщили, что журналиста убили в консульстве.
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