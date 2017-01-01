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На Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 5,8

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По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение такой силы оценивается как "разрушительное".
Эпицентр находился в 36 километрах от острова Утупуа
Эпицентр находился в 36 километрах от острова Утупуа
Flickr/ Matt Katzenberger

В Тихом океане близ островного государства Соломоновы острова зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,8. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН утром в среду, 17 октября.

По оперативным данным, эпицентр зафиксированного в 03:57 по Киеву землетрясения имел координаты – 11.45 градуса южной широты и 166.21 градуса восточной долготы. Это в 724 километрах к востоку от столицы Соломоновых островов – города Хониара и в 36 километрах от острова Утупуа, входящего в состав этого государства.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение такой силы оценивается как "разрушительное".

Накануне возле Курил произошло глубинное землетрясение магнитудой 5,4. Подземный толчок зафиксировали в Охотском море на глубине 328 километров. Тревога из-за возможных цунами не объявлялась.

А 15 октября в Азовском море зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в 58 километрах от Бердянска.

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Теги: Землетрясения, Тихий океан, магнитуда, землетрясение, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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