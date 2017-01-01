В США легкомоторный самолет упал в океан

Очевидцами авиакатастрофы стали отдыхающие. В самолете был только 75-летний пилот, он выжил.

Вблизи пляжа американского штата Флорида на глазах у десятков отдыхающих в океан упал небольшой самолет. Об этом говорится в сюжете ТСН от среды, 17 октября.

Небольшое воздушное судно упало в воду недалеко от пляжа, где было много людей.

В самолете был один человек - 75-летний пилот. Несмотря на авиакатастрофу, мужчине удалось уцелеть.

Местные издания сообщают, что американец летел из Северной Каролины, а самолет упал, потому что кончилось топливо.

Воздушное судно со сломанным крылом достали из воды.

Напомним, 16 октября на учениях в Винницкой области разбился Су-27.

Также сообщалось, что в Саудовской Аравии разбился учебно-тренировочный легкий штурмовик.

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