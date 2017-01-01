Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Афганистане подорвали кандидата в парламент

Комментариев: 0
Талибан призывает граждан страны к бойкоту парламентских выборов и пообещал продолжить борьбу против правительства.
Ответственность за теракт взяли представители Талибана
Ответственность за теракт взяли представители Талибана
Getty Images

В афганской провинции Гильменд подорвали политика Абдула Кахрамана, который готовился принять участие в парламентских выборах 20 октября. Как сообщает Reuters, еще семь человек пострадали в результате взрыва.

Бомба сработала в офисе Кахрамана, ответственность за теракт взяли представители Талибана. По словам пресс-секретаря губернатора Гильменда, еще семь человек пострадали в результате взрыва.

Кахраман - уже десятый кандидат, который погиб за последние два месяца. Еще двое ранее были похищены, а четверо других были ранены исламистскими боевиками.

Талибан призывает граждан страны к бойкоту парламентских выборов и пообещал продолжить борьбу против правительства.

Ранее сообщалось, что не менее 12 человек стали жертвами взрыва на предвыборном митинге в афганской провинции Тахар.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Афганистан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь