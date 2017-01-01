В Афганистане подорвали кандидата в парламент

Талибан призывает граждан страны к бойкоту парламентских выборов и пообещал продолжить борьбу против правительства.

В афганской провинции Гильменд подорвали политика Абдула Кахрамана, который готовился принять участие в парламентских выборах 20 октября. Как сообщает Reuters, еще семь человек пострадали в результате взрыва.

Бомба сработала в офисе Кахрамана, ответственность за теракт взяли представители Талибана. По словам пресс-секретаря губернатора Гильменда, еще семь человек пострадали в результате взрыва.

Кахраман - уже десятый кандидат, который погиб за последние два месяца. Еще двое ранее были похищены, а четверо других были ранены исламистскими боевиками.

Талибан призывает граждан страны к бойкоту парламентских выборов и пообещал продолжить борьбу против правительства.

Ранее сообщалось, что не менее 12 человек стали жертвами взрыва на предвыборном митинге в афганской провинции Тахар.

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