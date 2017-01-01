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В Турции перевернулся автобус: семь жертв

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В центральной части Турции автобус, следовавший из Кахраманмараш в Кейсер, перевернулся на дороге.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасателей
На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасателей
haberturk.com

В Турции в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек, еще 24 получили травмы. Авария произошла в ночь на среду, 17 октября, на шоссе Кахраманмараш-Кайсери в районе поселка Мехмет Бет, сообщает издание Haber Turk.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасателей. Раненых каретами скорой доставили в больницу Кахраманмараш.

Причины аварии выясняются.

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Ранее сообщалось, что в результате аварии с автобусом в западной части Кении погибли 60 человек.

 

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Теги: Турция, авария, жертвы, автобус, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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