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Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа

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Такое решение военное ведомство Израиля приняло после ракетного обстрела своей территории со стороны Газы.
После закрытия переходом смогут воспользоваться только медики
После закрытия переходом смогут воспользоваться только медики
flickr.com/un_photo

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отдал приказ закрыть два контрольно-пропускных пункта - гражданский Эрез и грузовой Керем-Шалом на границе с сектором Газа. Об этом сообщает 7 канал в среду, 17 октября.

Помимо этого, министр распорядился сократить зону рыболовства у Газы до трех морских миль.

Такое решение военное ведомство Израиля приняло после ракетного обстрела своей территории со стороны Газы.

Ранее израильские истребители начали операцию в секторе Газа после того, как с палестинской территории по израильскому городу Беэр-Шева были выпущены ракеты.

Напомним, в ночь на 17 октября с территории сектора Газа было выпущено две ракеты - одна упала в море, вторая попала в южную часть города Беэр-Шева и взорвалась во дворе жилого дома.

 

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Теги: Израиль, ракета, сектор Газа, Палестина, граница, арабо-израильский конфликт, КПП
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Источник: korrespondent.net

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