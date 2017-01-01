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Трамп оконфузился, не поделившись зонтом с женой

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Президент Америки хотел похвастаться недавним интервью Мелании, забыв при этом предложить жене зонт во время дождя.
Трамп не поделился с женой зонтом во время дождя
Трамп не поделился с женой зонтом во время дождя
кадр из видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп очередной раз оконфузился перед журналистами. Трамп оставил жену Меланию без зонта во время дождя, хотя сам спрятался под ним. Соответствующее видео появилось на странице Twitter ABC.

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В ролике видно, как супруги идут вместе, улыбаясь журналистам. Затем Дональд Трамп оставляет жену мокнуть под дождем и направляется к представителям СМИ. На кадрах также видно, что президент показывает пальцем на жену. Оказывается, он хотел похвастаться отличным интервью Мелании, забыв при этом, что она мокнет под дождем.

В Сети поведение Трампа раскритиковали, а также пользователи шутят, что президент боится испортить прическу

Недавно Трампа высмеяли за туалетную бумагу на ботинке, которая развевалась на ветру в то время, как президент поднимался по трапу самолета. 

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Теги: видео, дождь, зонт, прикол, критика, Трамп, конфуз, Дональд Трамп, Мелания Трамп
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Источник: korrespondent.net

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