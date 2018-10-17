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В Нидерландах произошла стрельба, есть раненый

Комментариев: 1
Стрельба случилась ночью в городке Валкенсвард. Ранен один человек, его госпитализировали.
На месте происшествия работают специалисты
На месте происшествия работают специалисты

В нидерландском городке Валкенсвард неизвестные открыли огонь. В результате один человек получил ранения. Об этом в среду, 17 октября, пишет NOS.

Инцидент случился ночью в жилом районе на западе Валкенсварда. Во время стрельбы был ранен человек. Его отвезли в больницу.

Полиция разыскивает преступников. 

Что стало причиной стрельбы, не сообщается. Специалисты проводит следственные действия.

Ранее в США на юге штата Техас в перестрелке на дне рождения ребенка погибли четыре человека.

Также сообщалось о стрельбе в торговом центре Флориды.

 

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Теги: стрельба, Нидерланды, розыск, ранение, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Древний_Язычник    17.10.2018, 14:55
Оценка:  0
Древний_Язычник
выражаю глубочайшую обеспокоенность
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