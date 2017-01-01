В Москве задержан "вице-премьер Крыма"

Чиновника задержали по подозрению во взяточничестве. В Крыму заявили об оказании всесторонней помощи следствию.

В Москве в среду, 17 октября, задержали так называемого "вице-премьера Крыма" Виталия Нахлупина. Об этом сообщает пресс-служба "правительства" Крыма.

"Вице-премьер Виталий Нахлупин задержан в Москве правоохранительными органами. Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур", - говорится в сообщении пресс-службы "правительства" Крыма.

Отмечается, что задержание произошло по подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 УК РФ (Получение взятки).

Нахлупин занимает должность "вице-премьера Крыма" с января 2016 года. Он "курирует дорожное строительство и исполнение федеральной целевой программы социально-экономического развития региона".

Напомним, в феврале СБУ задержала экс-заместителя "министра спорта" Крыма.

А в апреле на административной границе с Крымом украинские правоохранители задержали женщину, которая была "доверенным лицом" Владимира Путина на недавних выборах президента РФ на полуострове.

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