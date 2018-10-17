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В Варшаве снесли памятник Благодарности советским солдатам

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Теперь в польской столице из советских памятников остались только те, которые размещены на местах захоронений.
Памятник Благодарности солдатам советской армии в Варшаве
Памятник Благодарности солдатам советской армии в Варшаве
Wikipedia / Adrian Grycuk

В столице Польши ликвидируют последний мемориал в честь советских солдат, который был установлен вне территорий кладбищ и захоронений. Об этом в среду, 17 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на

О демонтаже мемориала варшавские власти сообщили во вторник. В этот день памятник был обнесен строительным забором. Утром в среду рабочие приступили к разбору монумента с использованием отбойных молотков. Вскоре на место прибыла полиция, попросив остановить работы и предъявить документы.

После того, как необходимые разрешения были предъявлены, демонтаж возобновился с применением тяжелой техники. Многие фрагменты памятника уже отколоты и превращены в обломки.

Планировалось, что памятник передадут Институту национальной памяти Польши. Элементы монумента должны попасть в Музей холодной войны в селе Подборско неподалеку от Щецина в Западнопоморском воеводстве.

Ранее сообщалось, что в центре польского города Щецин полностью разобрали Памятник благодарности советской армии.

Напомним, в июле 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе советских памятников. Ожидается, что монументы демонтируют в течение года после вступления закона в силу. Всего на территории Польши насчитывалось почти 50 таких объектов.

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Теги: Польша, Советские памятники, СССР, памятник, Варшава, снос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VasyaVasyaVasya    17.10.2018, 17:07
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