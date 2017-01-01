Самолет с Меланией Трамп задымился в воздухе

Самолет первой леди США примерно через 10 минут после взлета задымился и был вынужден вернуться на авиабазу вылета.

Мелания Трамп не смогла долететь к месту назначения из-за неисправности самолета twitter.com/NBCNews

Самолет первой леди США Мелании Трамп вернулся на авиабазу морской авиации Эндрюс в штате Мэриленд из-за задымления и технических неполадок. Об этом в среду, 17 октября, сообщает NBC.

По данным американских СМИ, сама первая леди находилась на борту самолета, направлявшегося в Филадельфию.

Как рассказали журналисты, присутствовавшие в салоне самолета, примерно через 10 минут после взлета они почувствовали запах гари и увидели "тонкую струйку дыма".

После этого служба безопасности Мелании Трамп направилась в кабину пилотов, чтобы выяснить причину запаха.

Отмечено, что журналистам дали влажные полотенца на случай, если запах гари станет слишком сильным.

Как сообщается, самолет успешно приземлился в Эндрюсе, никто не пострадал.

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