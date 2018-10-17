Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Король Испании прокатился в метро и остался неузнанным

Комментариев: 1
Помимо монаршей особы и его высокопоставленного сопровождения, в вагоне ехали одни иностранные туристы.
Иностранные туристы не узнали короля, а испанцы бурно приветствовали
Иностранные туристы не узнали короля, а испанцы бурно приветствовали
Haqqin.az

Король Испании Филипп VI решил проехаться в метро Мадрида в честь дня его официального открытия. Его Величество сопровождали высшие государственные чины, однако люди в подземке поначалу не узнали царственную особу. Возможно, потому, что в вагоне находились в основном иностранные туристы, пишет Lenta.ru со ссылкой на местное издание El Mundo.

Читай также: Мадрид не будет преследовать бывшего короля Хуана Карлоза

Король повторил маршрут своего прадеда Альфонзо XIII, по которому тот проехал в 1919 году, открывая первую ветку мадридского метрополитена. Филиппа сопровождали министр промышленности Рейес Марото и глава городского правительства Анхель Гарридо.

Пассажиры, ехавшие в вагоне с монархом, его спутниками и охраной, были в основном иностранными туристами, и по этой причине не узнали короля. Однако, как пишет издание, когда он вышел из поезда, испанцы на противоположной платформе увидели его и стали выкрикивать Да здравствует Испания!, Да здравствует король!

Король Испании Филипп VI взошел на престол в 2014 году после того, как его отец, Хуан Карлос I, отрекся в его пользу.

Напомним, ранее сообщалось, что зятя короля Испании посадили на шесть лет в тюрьму за коррупцию.

Поделись:
Теги: Испания, король, король в метро, Филипп VI
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
WTF2wtf    17.10.2018, 18:46
Оценка:  +1
WTF2wtf
Кличко незамеченным не может в метро проехать, с его то ростом )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь