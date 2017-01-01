В Германии задержали школьника за угрозы убить одноклассников
В Германии полиция задержала подростка, который угрожал совершить нападение на школу и убить своих одноклассников. Об этом в среду, 17 октября, сообщает телеканал RTL.
В частности, указано, что о намерении напасть на школу города Хайльбронн правоохранители узнали от директора учебного заведения, которого в свою очередь предупредил другой ученик, узнавший о планах школьника.
По данным телеканала, подросток якобы собирался купить оружие, построить бомбы и всех убить.
Как сообщается, в рамках спецоперации школа была временно закрыта, ученики отпущены домой, а в квартире школьника был проведен обыск. Сам подросток был задержан чуть позже, потому что не пошел на занятия.
Ранее в колледже Керчи утроил бойню 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке колледжа.
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